Рютте висловився про удари по території РФ: Україна має право захищати себе

Україна веде війну самооборони, і відповідно до міжнародного права має право захищати себе. Навіть якщо це включає дії за межами її кордонів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції.

Він підкреслив, що кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України.

"Україна веде війну самооборони. Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують", - заявив Рютте.

Він також наголосив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників є надзвичайно важливою для України.

"Треба розуміти, що одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але знову ж таки - це союзники мають вирішувати що робити. І є певні партнери, наприклад США. Їх керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною", - додав генсек НАТО.

Дозвіл Україні на удари американською зброєю по РФ

США забороняють Збройним силам України використовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії, оскільки це може призвести до значної ескалації конфлікту. Це питання стало однією з головних тем обговорення під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що США та Велика Британія нібито дали дозвіл на удари по російській території. В Офісі президента України заявили, що наслідки цього рішення першими відчують самі росіяни.

Президент Зеленський закликав союзників не затягувати з ухваленням рішення, адже російські військові вже почали відсувати авіабази та інші стратегічні об'єкти далі від кордону з Україною.

У Великій Британії очікують, що обмеження можуть бути зняті до початку зими.

