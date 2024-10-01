Держдеп: Україна може бити вглиб по РФ своєю зброєю, їй не потрібен наш дозвіл

У Державному департаменті США вчергове прокоментували відсутність дозволу Україні бити вглиб по цілях в Росії зброєю, яку передали західні союзники.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Міллер відзначив, що "Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах".

"Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, а такої зброї чимало, якщо ви подивитесь на програми, які вони запровадили протягом останнього року", - сказав речник Держдепу.

"А якщо поглянути на зброю, яку ми їм надали, то ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення ударів у відповідь по російських об'єктах через кордон, звідки здійснюють атаки", - додав він.

Міллер додав, що Україна має "величезну кількість" засобів для захисту, а США завжди дивляться, чи є додаткові інструменти, які вони можуть надати.

"Якщо ви звернули увагу на заяву, яку президент зробив у четвер, ми надаємо їм додатково 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу, і ми будемо продовжувати підтримувати їх", - сказав речник Державного департаменту.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня не пролунало публічних оголошень щодо дозволу бити далекобійною західною зброєю вглиб по російській території.

Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.