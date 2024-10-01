Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі і закликав підтримати демократичну Україну

Петро Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі, де відбулася презентація кандидатів на посади Єврокомісарів від ЄНП, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Як повідомлялося раніше, Європейська народна партія отримала найбільше мандатів під час виборів до Європарламенту, тому більше половини посад у Єврокомісії мають її представники, у тому числі й ключову посаду президента ЄК, яку вдруге поспіль посіла Урсула фон дер Ляєн.





Петро Порошенко закликав майбутніх єврокомісарів відкинути страх перед путіним і забезпечити перемогу України у війні. Він також наголосив, що членство нашої держави в ЄС і НАТО є однією з головних умов перемоги над країною-агресором.

"Сьогодні є велика відповідальність за наступні п'ять років Європейської Комісії, Європейського парламенту. Відбулися чудові вибори, і маємо відмінний результат. Ви маєте довіру людей і маєте відповідати критеріям цієї довіри. Ви повинні бути готові взяти відповідальність за безпеку Європи", - закликав Порошенко євродепутатів.

"Незважаючи на результат американських виборів, ми, європейці, повинні бути готові діяти ефективно. Наша перемога над путіним, над його режимом, над путінською росією неможлива без вступу України в ЄС і без вступу України в НАТО. Ми повинні забезпечити максимальну швидкість переговорів про вступ до ЄС без будь-яких штучних перешкод. У той же час, процес приєднання має ґрунтуватися на заслугах - без заплющування очей на недоліки у фундаментальних принципах: у демократії, у верховенстві права, у незалежному судочинстві, правах людини, повазі до опозиції, у всіх європейських цінностях, які рухають нашу націю вперед", - вважає Порошенко.

"Україна переможе як демократія. Ми не можемо виграти війну - і втратити мир. Тому для нас так важливо зберегти демократію. Тож ЄС має бути і залишатися об'єктивним сторожовим псом реформування України, а не гальмування реформ", - вважає Порошенко.

Він також вкотре нагадав про "червоні лінії" щодо України. "Жодних компромісів щодо українського суверенітету. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності. Жодних компромісів щодо демократії. Жодних компромісів щодо безпеки та послаблення української армії, можливо, однієї з найсильніших зараз на континенті. Жодних компромісів щодо цінностей. Ось чому я тут. Тому я хочу подякувати всім вам. І тому ми разом, щоб продемонструвати єдність на наступні п'ять років", - наголосив Порошенко.