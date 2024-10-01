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АНАЛІТИКА

G7 підтвердила, що ніколи не визнає анексії Росією чотирьох українських областей

 

Міністри закордонних справ "Групи семи" у другу річницю незаконних "референдумів" на окупованих територіях України підтвердили, що ніколи не визнають анексії українських областей Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Італії, яка цьогоріч головує в G7.

Глави МЗС Італії, Канади, Німеччини, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії разом із Верховним представником ЄС наголосили на "непохитній підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітету, незалежності".

"Ми ніколи не змиримося з цими та іншими порушеннями міжнародного права, вчиненими Росією проти України та її народу, і продовжуватимемо найрішучішим чином засуджувати незаконну агресію Росії, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та триваючі жорстокі атаки, що руйнують цивільну, критично важливу та міську інфраструктуру", - йдеться в їхній заяві.

Вони закликали Росію до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку України та її законної оборони.

"Ця війна агресії може закінчитися зараз, якщо Росія негайно, повністю і беззастережно виведе свої війська з усієї території України до її міжнародно визнаних кордонів, відмовиться від своїх претензій щодо анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і поважатиме суверенні права України як незалежної держави", - наголосили глави МЗС країн "Групи семи".

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня 2022 року президент РФ Владімір Путін підписав укази про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей, які Росія окупувала частково. Після того Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів".

Трохи більше місяця потому росіян вигнали з правобережжя Херсонщини.
Ключові теги: Росія
 

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