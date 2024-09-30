Фінансові новини
- |
- 30.09.24
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга планує зміни в керівництві МЗС
15:59 30.09.2024 |
Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.
Про це стало відомо "Європейській правді" і ZN.ua від джерел.
Зокрема, Сибіга вже вніс подання на призначення послом з особливих доручень у МЗС Марʼяни Беци, яка у 2018-2023 роках була послом в Естонії.
Крім того, він пропонує призначити заступницю голови Верховної Ради Олену Кондратюк радницею з міжнародних питань, Олександра Міщенка та посла в Нідерландах Олександра Карасевича - заступниками міністра, а першим заступником - представника України при ООН Сергія Кислицю.
Заступником міністра також залишиться Євген Перебийніс.
Як зазначено, новий глава МЗС у своєму останньому листі, які він щотижня розсилає співробітникам міністерства, так характеризує кандидатури для нових призначень: "Усі вони - порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру МЗС".
За даними джерел "Європейської правди", є згода дипломатів на ці призначення, і найближчим часом кандидатури мають бути розглянуті Кабінетом міністрів.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня.
Перед тим, з квітня 2024-го, він був першим заступником глави МЗС, а до того - заступником керівника Офісу президента.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
|Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США
|Трамп після зустрічі з Зеленським хоче «справедливої угоди»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сибіга планує зміни в керівництві МЗС
|За отримання російського паспорта на окупованих територіях відповідальності не буде, – Мін'юст
|Новий центр допомоги НАТО для України NSATU запрацює наприкінці цього року - Бауер
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
|Саудівська Аравія готова стати посередником, щоб завершити війну РФ проти України
|Гельсінська комісія США закликає кардинально змінити стратегію щодо Росії
Бізнес
|Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у вересні зросла на 13% - «ЛУН»
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс