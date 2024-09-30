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АНАЛІТИКА

Сибіга планує зміни в керівництві МЗС

15:59 30.09.2024 |

Політика

 

Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.

Про це стало відомо "Європейській правді" і ZN.ua від джерел.

Зокрема, Сибіга вже вніс подання на призначення послом з особливих доручень у МЗС Марʼяни Беци, яка у 2018-2023 роках була послом в Естонії.

Крім того, він пропонує призначити заступницю голови Верховної Ради Олену Кондратюк радницею з міжнародних питань, Олександра Міщенка та посла в Нідерландах Олександра Карасевича - заступниками міністра, а першим заступником - представника України при ООН Сергія Кислицю.

Заступником міністра також залишиться Євген Перебийніс.

Як зазначено, новий глава МЗС у своєму останньому листі, які він щотижня розсилає співробітникам міністерства, так характеризує кандидатури для нових призначень: "Усі вони - порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру МЗС".

За даними джерел "Європейської правди", є згода дипломатів на ці призначення, і найближчим часом кандидатури мають бути розглянуті Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня.

Перед тим, з квітня 2024-го, він був першим заступником глави МЗС, а до того - заступником керівника Офісу президента.
 

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