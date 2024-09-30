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За отримання російського паспорта на окупованих територіях відповідальності не буде, – Мін'юст
Громадяни, які на тимчасово окупованих територіях отримали російський паспорт примусово, не нестимуть за це відповідальності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
"Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору - практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях, що є одним із доказів порушення прав громадян.
"Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - наголосили в Мін'юсті.
Такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій. Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права.
"Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога", - підкреслили у міністерстві.
Як повідомлялося, із 2014 року Росія видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони паспортів.
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