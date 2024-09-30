Новий центр допомоги НАТО для України NSATU запрацює наприкінці цього року - Бауер

Голова Військового комітету (ВК) НАТО, адмірал Роб Бауер повідомив, що новий Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) запрацює наприкінці поточного року.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Бауер зазначив, що Україна та альянс "стають ближчими через ухвалені рішення". "А це означає, що ми працюємо над сумісністю, коли йдеться про збройні сили. Зараз Україна має безліч різних систем зброї, які надали країни, які її підтримують. Але, звісно, у довгостроковій перспективі ви не хочете стільки різних систем танків і артилерії", - пояснив він

"Отже, частина дискусії, яку ми матимемо з Україною в NSATU, стосується майбутнього Українських Збройних сил. Інша частина дискусії буде стосуватися форми стандартизації, типів танків, типів бронетехніки, артилерії, авіації, всього того, що потрібно збройним силам. Якщо ви стандартизуєте, це коштуватиме менше, і вам знадобиться менше часу на навчання. Отже, це важливий процес", - сказав Бауер.

Водночас голова ВК констатував, що наразі увага зосереджена на тому, щоб "переконатися, що ви виграєте війну, що ви можете продовжувати боротьбу, щоб захистити свою країну, і тому зараз менше уваги приділяється стандартизації, але вона надзвичайно важлива". "І нам потрібно зробити так, щоб Україна могла виграти цю війну, підтримуючи вас у боротьбі, навчаючи ваших солдатів. Ми допоможемо вам з навчанням, ми допоможемо вам з можливостями, ми допоможемо вам з амуніцією. Саме таку роль тепер відіграватиме NSATU", - додав Бауер.