Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий центр допомоги НАТО для України NSATU запрацює наприкінці цього року - Бауер

 

Голова Військового комітету (ВК) НАТО, адмірал Роб Бауер повідомив, що новий Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) запрацює наприкінці поточного року.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Бауер зазначив, що Україна та альянс "стають ближчими через ухвалені рішення". "А це означає, що ми працюємо над сумісністю, коли йдеться про збройні сили. Зараз Україна має безліч різних систем зброї, які надали країни, які її підтримують. Але, звісно, у довгостроковій перспективі ви не хочете стільки різних систем танків і артилерії", - пояснив він

"Отже, частина дискусії, яку ми матимемо з Україною в NSATU, стосується майбутнього Українських Збройних сил. Інша частина дискусії буде стосуватися форми стандартизації, типів танків, типів бронетехніки, артилерії, авіації, всього того, що потрібно збройним силам. Якщо ви стандартизуєте, це коштуватиме менше, і вам знадобиться менше часу на навчання. Отже, це важливий процес", - сказав Бауер.

Водночас голова ВК констатував, що наразі увага зосереджена на тому, щоб "переконатися, що ви виграєте війну, що ви можете продовжувати боротьбу, щоб захистити свою країну, і тому зараз менше уваги приділяється стандартизації, але вона надзвичайно важлива". "І нам потрібно зробити так, щоб Україна могла виграти цю війну, підтримуючи вас у боротьбі, навчаючи ваших солдатів. Ми допоможемо вам з навчанням, ми допоможемо вам з можливостями, ми допоможемо вам з амуніцією. Саме таку роль тепер відіграватиме NSATU", - додав Бауер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1664
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,9541
  0,0057
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8772  0,01 0,02 41,5232  0,04 0,09
EUR 45,7760  0,02 0,04 46,4588  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,04 0,10 41,2500  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес