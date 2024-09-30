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АНАЛІТИКА

Гельсінська комісія США закликає кардинально змінити стратегію щодо Росії

 

Гельсінська комісія, що опікується підтримкою демократії та прав людини у пострадянських державах, закликала США відмовитися від підходу до Росії, який сформувався відразу ж після завершення "холодної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як зазначається у звіті відомства, Вашингтон має переосмислити своє ставлення до Росії так, як це було зроблено щодо Китаю за останні кілька років та відповідно перерозподіляти ресурси.

Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії, заклик до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву, і надання можливості українським збройним силам завдати удару вглиб Росії за допомогою наданої США зброї.

Як зазначає видання, політичні пропозиції доповіді виходять за рамки зобов'язань адміністрації Джо Байдена щодо України та суперечать позиції Дональда Трампа і його союзників у Конгресі, які вважають, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. Трамп агітує за укладення угоди між Україною та Росією шляхом прямих переговорів, але очільник Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон, відкидає можливість укладення подібної угоди з Путіним.

Низка конгресменів переконані, що США мають готуватися до довгострокового протистояння з усвідомленням, що Росія має багатовікову історію насильницького імперіалізму щодо своїх сусідів, Європи та світу загалом.

Гельсінська комісія - неурядова організація, що була сформована Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. До її складу входять конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та експерти з питань безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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