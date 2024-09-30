Фінансові новини
- |
- 30.09.24
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гельсінська комісія США закликає кардинально змінити стратегію щодо Росії
08:43 30.09.2024 |
Гельсінська комісія, що опікується підтримкою демократії та прав людини у пострадянських державах, закликала США відмовитися від підходу до Росії, який сформувався відразу ж після завершення "холодної війни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Як зазначається у звіті відомства, Вашингтон має переосмислити своє ставлення до Росії так, як це було зроблено щодо Китаю за останні кілька років та відповідно перерозподіляти ресурси.
Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії, заклик до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву, і надання можливості українським збройним силам завдати удару вглиб Росії за допомогою наданої США зброї.
Як зазначає видання, політичні пропозиції доповіді виходять за рамки зобов'язань адміністрації Джо Байдена щодо України та суперечать позиції Дональда Трампа і його союзників у Конгресі, які вважають, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. Трамп агітує за укладення угоди між Україною та Росією шляхом прямих переговорів, але очільник Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон, відкидає можливість укладення подібної угоди з Путіним.
Низка конгресменів переконані, що США мають готуватися до довгострокового протистояння з усвідомленням, що Росія має багатовікову історію насильницького імперіалізму щодо своїх сусідів, Європи та світу загалом.
Гельсінська комісія - неурядова організація, що була сформована Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. До її складу входять конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та експерти з питань безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп після зустрічі з Зеленським хоче «справедливої угоди»
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Саудівська Аравія готова стати посередником, щоб завершити війну РФ проти України
|Гельсінська комісія США закликає кардинально змінити стратегію щодо Росії
|У КНДР закликали Зеленського «відступити заради миру»
|Можливий майбутній канцлер Німеччини зробив неоднозначну заяву про Україну
|Блінкен після зустрічі з колегою з КНР: розмови Китаю про мир в Україні «не мають сенсу»
|Боррель про Угорщину в «мирній ініціативі» Китаю та Бразилії: Думають про капітуляцію
Бізнес
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters