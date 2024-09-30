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АНАЛІТИКА

Можливий майбутній канцлер Німеччини зробив неоднозначну заяву про Україну

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не прагнув зробити так, щоб Україна здобула перемогу у війні, яку розв'язала РФ. Натомість він допомагав не програти.

Про це заявив голова опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

Політик зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні "не програти її". І він - поділяє цю думку.

"Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має відновити суверенітет над своєю територією. І Росія має припинити нападати на цю країну", - сказав Мерц.

За його словами, треба зробити все, щоб Росія вважала продовження війни безнадійною. Однак зараз "ми досить далекі від цього".

"Якщо ми подивимося на баланс сьогодні, через два з половиною роки, баланс виглядає досить жахливим і дуже протверезним. Я говорив про це нещодавно в Бундестазі. Ми діяли занадто пізно і зробили занадто мало", - додав він.

Зазначимо, що 2025 року Фрідріх Мерц буде кандидатом на пост канцлера під час парламентських виборів, про що писало видання Deutsche Welle. Його кандидатуру офіційно затвердив консервативний блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Також нагадаємо, що перед початком повномасштабної війни в Україні, Фрідріха Мерца вважали ймовірним наступником Ангели Меркель на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У той момент він виступав за постачання зброї Україні, заявивши, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно дати "чітку відповідь".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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