Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії

У Швейцарії заявили про підтримку так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України, незважаючи на те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.

Про це заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Як пояснив Бідо, Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії, оскільки вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту та пропонує альтернативу "войовничим промовам", які прозвучали в ООН як з українського, так і з російського боку.

Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Швейцарія - яка в червні прийняла перший Глобальний саміт на основі української "формули миру" - була однією з небагатьох західних країн, які запросили на організовану Китаєм та Бразилією зустріч стосовно їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН напередодні, 27 вересня.

Про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн також заявила Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель також розкритикував цей "мирний план", зазначивши, що його учасники "думають категоріями капітуляції, говорячи про мир".