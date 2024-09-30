Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії

 

У Швейцарії заявили про підтримку так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України, незважаючи на те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.

Про це заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Як пояснив Бідо, Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії, оскільки вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту та пропонує альтернативу "войовничим промовам", які прозвучали в ООН як з українського, так і з російського боку.

Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Швейцарія - яка в червні прийняла перший Глобальний саміт на основі української "формули миру" - була однією з небагатьох західних країн, які запросили на організовану Китаєм та Бразилією зустріч стосовно їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН напередодні, 27 вересня.

Про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн також заявила Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель також розкритикував цей "мирний план", зазначивши, що його учасники "думають категоріями капітуляції, говорячи про мир".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1664
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,9541
  0,0057
 0,01

Курс обміну валют на 27.09.24, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8704  0,06 0,15 41,4863  0,08 0,20
EUR 45,7556  0,05 0,12 46,4415  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на 27.09.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,06 0,15 41,1950  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес