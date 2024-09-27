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АНАЛІТИКА

Ексвласник Дельта Банку Лагун вдруге спробував оголосити себе банкрутом. Суд відмовив

17:25 27.09.2024 |

Політика

 

Господарський суд Києва повторно відмовив колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну у відкритті провадження у справі про власну неплатоспроможність. Про це повідомляє Нацбанк.

Згідно з проєктом плану реструктуризації, яким Лагун доповнив свою заяву до суду, із загальної суми його заборгованості в розмірі 12,64 млрд грн списанню підлягає 85% - 10,75 млрд грн.

У заяві, поданій до суду, Лагун зазначив, що заборгував, зокрема, 5,54 млрд грн перед Ощадбанком і 1,42 млрд грн перед Укрексімбанком.

В ухвалі суду зазначили, що пропозиція Лагуна з реструктуризації боргу не відповідає закономірним очікуванням кредиторів, серед яких два державних банки.

За оцінкою суду, "обставини справи загалом не свідчать про добросовісність поведінки боржника, а також про те, що боржник прагнутиме компромісу з кредиторами щодо умов реструктуризації боргів і вживатиме заходів для задоволення їх вимог".

Окрім того, суд зауважив, що Микола Лагун з 2022 року фактично проживає за кордоном, а на території України перебуває в розшуку.

Довідка

Дельта Банк - найбільший банк-банкрут, що опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.

У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого у 2015 році Дельта Банку становили 24,5 млрд грн. Оцінна вартість активів банку досягає 29,2 млрд грн, тоді як зобов'язання банку - 53,77 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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