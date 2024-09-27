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СБУ визнала главу Центробанку РФ співучасницею воєнної агресії проти України
14:10 27.09.2024 |
Служба безпеки України оновила підозру голові Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній. У межах цієї справи Україна, можливо, спробує конфіскувати $300 млрд заморожених активів ЦБ РФ, йдеться на сайті СБУ й Офісу генпрокурора.
На початку 2023 року Набіулліна отримала від СБУ підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (сепаратизм) за впровадження рубля на тимчасово окупованих територіях України.
Тепер їй інкримінують співучасть у веденні агресивної війни проти України - ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.
"За матеріалами справи й висновками незалежних досліджень, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення у нашу державу і приймала рішення Центробанку, які забезпечили військову агресію. Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.
Служба безпеки України вказує, що $300 млрд, які перебувають на рахунках російського Центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним з інструментів ведення війни.
На підставі доказової бази, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру.
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