Байден повідомив дату зустрічі формату «Рамштайн» на рівні лідерів

Президент США Джо Байден очолить зустріч Контактної Групи з питань оборони України, яка відбудеться 12 жовтня у Німеччині.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому після зустрічі Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе в Німеччині засідання Контактної групи з питань оборони України" на рівні лідерів, де обидва лідери розглянуть прогрес у цих консультаціях та скоординують з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у повідомленні.

"Президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", - додали у Білому домі.

Байден також оголосив про своє рішення збільшити американську безпекову допомогу Україні, а Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією.

Повідомляється, що лідери на зустрічі обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану Зеленського та доручили своїм командам розпочати інтенсивні консультації щодо наступних кроків.