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Гарріс: у США є ті, хто хотів би змусити Україну відмовитися від частини території - це пропозиція не про мир, а про капітуляцію
23:58 26.09.2024 |
Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським наголосила, що ніщо щодо закінчення війни РФ проти України не може вирішуватися без України.
Віцепрезидентка нагадала, що на Саміті миру у Швейцарії вона запевнила, що Сполучені Штати поділяють бачення України щодо завершення війни, яке ґрунтується на Статуті ООН, і що "ми маємо працювати з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити справедливий і міцний мир".
"І я сказала світовим лідерам там, що ніщо щодо закінчення цієї війни не може бути вирішено без України. Однак, чесно зізнаюся вам, пане президенте, у моїй країні є ті, хто натомість хотів би змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території, хто зажадав би від України прийняти нейтралітет. Ці пропозиції аналогічні пропозиціям Путіна, і давайте прояснимо, що це не пропозиції про мир. Навпаки, це пропозиції про капітуляцію, що небезпечно і неприйнятно", - сказала вона на зустрічі із Зеленським.
Вона наголосила, що США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.
"І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. Кожен із цих принципів поставлено на карту в Україні. І саме тому боротьба України важлива для народу Америки", - зазначила Гарріс.
За її словами, Сполучені Штати підтримують Україну "не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах".
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