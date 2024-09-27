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АНАЛІТИКА

Гарріс на зустрічі із Зеленським: я продовжу підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла

 

Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським запевнила у продовженні підтримки України.

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну, я продовжу підтримувати Україну і буду працювати над тим, щоб Україна перемогла в цій війні. Щоб бути в безпеці, захищеності та процвітанні, Сполучені Штати повинні продовжувати виконувати свою давню роль світового лідера", - сказала вона на зустрічі із Зеленським.

Вона наголосила, що США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.

"І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. Кожен із цих принципів поставлено на карту в Україні. І саме тому боротьба України важлива для народу Америки", - зазначила Гарріс.

За її словами, Сполучені Штати підтримують Україну "не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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