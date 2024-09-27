Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: З Байденом обговоримо деталі «плану перемоги»
23:55 26.09.2024 |
Президент Володимир Зеленський розповів, що вже представив Джо Байдену свій "план перемоги", а на зустрічі у четвер обговорить із ним його деталі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав перед початком зустрічі з Джо Байденом у Білому домі.
Президент почав із подяки Байдену за підтримку рішень, які допомагають захистити Україну, та зазначив, що вже обговорював із президентом США його "план перемоги". Нагадаємо, що Байден та Зеленський зустрічалися у середу.
"Я підняв з президентом Байденом питання "плану перемоги". Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для зміцнення плану, координації наших позицій, використання та підходу", - сказав Зеленський.
"Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших майбутніх кроків", - додав він.
Зеленський відзначив, що "разом ми маємо перемогти і ми переможемо".
Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.
Раніше Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".
За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
|Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гарріс: у США є ті, хто хотів би змусити Україну відмовитися від частини території - це пропозиція не про мир, а про капітуляцію
|Гарріс на зустрічі із Зеленським: я продовжу підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла
|Зеленський: З Байденом обговоримо деталі «плану перемоги»
|Зеленський представив сенаторам США ключові пункти «плану перемоги»
|У Білому домі наголосили, що ініціатива відвідати завод у Пенсильванії була від України і закликали відмовитися від розслідування
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
Бізнес
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію