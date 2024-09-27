Зеленський: З Байденом обговоримо деталі «плану перемоги»

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже представив Джо Байдену свій "план перемоги", а на зустрічі у четвер обговорить із ним його деталі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав перед початком зустрічі з Джо Байденом у Білому домі.

Президент почав із подяки Байдену за підтримку рішень, які допомагають захистити Україну, та зазначив, що вже обговорював із президентом США його "план перемоги". Нагадаємо, що Байден та Зеленський зустрічалися у середу.

"Я підняв з президентом Байденом питання "плану перемоги". Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для зміцнення плану, координації наших позицій, використання та підходу", - сказав Зеленський.

"Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших майбутніх кроків", - додав він.

Зеленський відзначив, що "разом ми маємо перемогти і ми переможемо".

Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

Раніше Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.