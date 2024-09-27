Зеленський представив сенаторам США ключові пункти «плану перемоги»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Зеленський зустрівся з сенаторською делегацією на чолі з лідерами демократів та республіканців у Сенаті Чаком Шумером і Мітчом Макконнеллом.

Серед тем, які Зеленський обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України - додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремий фокус розмови - посилення санкційного тиску на державу-агресорку, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Глава держави подякував обом партіям Сенату, адміністрації президента і всьому американському народові за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

"Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", - сказав президент.

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.

Між тим, на тлі візиту Зеленського до США Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.