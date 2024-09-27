У Білому домі наголосили, що ініціатива відвідати завод у Пенсильванії була від України і закликали відмовитися від розслідування

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит президента України Володимира Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.

"Лише два місяці тому президент Зеленський їздив до Юти і проводив захід із губернатором-республіканцем, дуже схожий захід. На тому заході були присутні республіканські чиновники, і не було жодної вимоги про розслідування. І там були присутні представники республіканців. І не було жодної вимоги про розслідування, коли це сталося кілька місяців тому в Юті", - сказала Жан-П'єр на брифінгу в четвер.

У Білому домі наголосили, що саме українська сторона запросила про відвідування підприємства в Пенсильванії, на якому американські робітники роблять боєприпаси для України, оскільки "цей об'єкт має величезне значення для подальшого існування їхньої країни".

"Це було від українців, не від нас. Це те, що вони хотіли зробити. Після того, як вони звернулися з цим проханням, Міністерство оборони зробило те, що воно робило впродовж багатьох років, - з'ясувало, як забезпечити транспорт для іноземних лідерів, які подорожують американською землею", - пояснила прессекретарка.

За її словами, "це була звичайна справа для українського запиту у воєнний час".

"Тому ми б закликали республіканців відмовитися від цього. Це політичний трюк", - додали в Білому домі.

23 вересня президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу (штат Пенсильванія), де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.

Потужності цього заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема, для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке протягом року суттєво збільшили. Глава держави ознайомився з циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову.

Як зазначив Джонсон, цього тижня Маркарова організувала захід, під час якого Зеленський відвідав американське виробниче підприємство.

У листі йдеться, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".

"Тур явно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і явно втручання у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади", - наголосив спікер.