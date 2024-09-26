Порошенко передав партію дронів та іншої техніки військовим у Сумській області

Петро Порошенко вже традиційно свій день народження відзначив на одній з ділянок фронту - привіз в 11 бригад і батальйонів, які воюють на кордоні Сумщини та беруть участь в оборонній операції на Курщині, FPV-дрони, детектори БПЛА "Ванільний цукорок", РЕБ "Шатро", денні та нічні "Мавіки", а також транспортні засоби для військових потреб. Загалом десантникам, розвідникам, артилеристам та піхотинцям передали майже тисячу високоякісних FPV-дронів і чотири десятки супердефіцитних "Мавіків", як повідомляється на сайті "Європейської солідарності".





"На день народження люди звикли приймати подарунки, але на фронті ми цю традицію порушуємо, бо привезли їх самі. Приїхали до найкращих, справжніх друзів, бо завше приємно цей день відсвяткувати в такому оточенні", - поділився емоціями лідер "Європейської солідарності".

"Першими мене перехопили бійці з 54 окремого розвідбату, які зараз воюють на Курщині. Наш Єнот каже, що важко, але продовжує зберігати фірмову посмішку і оптимізм", - розповів Порошенко. Боєць розвідбату з позивним "Єнот" додає: "нам сьогодні Петро Олексійович і "Справа Громад" передають дуже великий вантаж - це і ПАРМ, і лазні, і квадроцикли, і багато електроніки, засоби, зарядні станції, Цукорки і, вже стандартний варіант, це FPV дрони, без яких зараз немає війни. Це дійсно дуже велика допомога. Сьогодні, мабуть, найбільшій вантаж за всю війну, і ми дуже вдячні за те, що вони роблять для перемоги України". Загалом 54-му батальйону передали ПАРМ, 2 прально-душових комплекси, 2 "мурахи", бак для перевезення води, 100 FPV-дронів, 4 "Мавіки", 10 "Ванільних цукорків", 2 зарядні станції та електроніку.

"Пліч-о-пліч із ними службу несе 409 окремий стрілецький батальйон, яким керує наш Андрій Підлісний "Підлий". Через напружені бої на Сумському напрямку вирватися до нас Андрій не зміг, бо в такій ситуації справжній комбат має бути разом із побратимами. Минулої нашої зустрічі мене дуже вразив пікап, на якому він приїхав: було повністю розбите переднє скло. Тому передав хлопцям автівку Ford, а на додачу 100 FPV-дронів, 3 "Мавіки", комплекс купольного РЕБ "Шатро", 10 "Ванільних цукорків" та 2 зарядні станці", - розповідає Порошенко.

Депутат Київської облради Георгій Цагареїшвілі служить у 207-му батальйоні ТрО. "Ми працюємо з 207-м як "швидка допомога". Два дні тому він зателефонував і сказав, що йому потрібна техніка, - сьогодні вже тут 100 FPV-дронів, 3 "Мавіки", 10 "Цукорків", зарядна станція та купольний РЕБ", - показує Петро Порошенко. "Ви в нас були два тижні тому. Ми вже практично використали ті дрони. Зараз нам треба, щоб були більш потужні дрони FPVшки і кількість їхня була більшою. Тому ця допомога дуже важлива", - говорить Георгій Цагареїшвілі.

"Також ми співпрацюємо зі 117 бригадою ТрО, якій передаємо не лише 100 FPV-дронів, 4 "Мавіки", 10 "Ванільних цукорків", зарядну станцію та електроніку, а й нашу пересувну авторемонтну майстерню", - повідомив Порошенко. Військові кажуть: ПАРМ допоможе ремонтувати просто в польових умовах техніку, яка постійно виходить з ладу.

Партієць "Євросолідарності" Сергій Костинський очолює роту в підрозділі БПЛА "Серафими" у складі 104-ї бригади ТрО. "У підрозділі багато кримчан, і Сергій каже, що чекає, коли наші танки дійдуть до Джанкоя. За це вони щодня б'ються, а ми підставляємо своє плече - відвантажили 100 FPV-дронів, 8 "Мавіків", 10 "Ванільних цукорків" та 2 зарядні станції", - говорить Порошенко.

У цій же бригаді воює і колишній кримський журналіст Олександр Янковський. "Сьогодні ми отримуємо дуже важливу для нас техніку, яка допоможе краще боронити Україну, краще нищити ворогів", - говорить військовий. "Зараз ми працюємо як в межах України, так і за межами. Це дуже хороші дрони, якими ми працювали на Запорізькому і Куп'янському напрямках. На мій погляд, це витвір мистецтва, який дозволяє знищувати і особовий склад противника, і його техніку", - додає Сергій Констинський.

"Я хочу подякувати Петру Олексійовичу за те, що він не відсторонився. Знаєте, зараз мало хто з великих політиків активно беруть участь в допомозі Збройним Силам. Він це робить системно і регулярно", - говорить Сергій Костинський.

"У нас немає ні свят, ні вихідних, ні відпусток. Ми не маємо ані хвилини зайвого часу, бо наше завдання - працювати на забезпечення тих, хто титанічними зусиллями тримає лінію фронту", - резюмує Петро Порошенко.