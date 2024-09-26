Фортифікаціями не займається: Умєров пояснив призначення радником куратора «Великого будівництва» Тимошенка

Колишній заступник голови Офісу президента і куратор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко відповідає у Міністерстві оборони за комунікації, бо іншого керівника для цього напрямку не могли знайти.

Про це міністр оборони Рустем Умєров розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Скажу, як є. У мене в медіа ніхто не хотів працювати. Є вертикаль, яку потрібно відбудувати - комунікації. Це було складно... Людину я шукав дуже довго, усі відмовлялися. Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", - заявив Умєров.

На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду всіх тільки в білому пальті запрошувати... Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?" Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то".

Міністр оборони додав, що згодом "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася. Водночас Умєров визнав, що стосовно призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери.

"Коли була розмова на цю тему з дипломатами, я відповів те саме, що й вам. Я - міністр оборони, фокусуюся на цілі, задачі і результатах. Якщо є якісь питання - давайте, я передам органам", - сказав міністр.

Очільник Міноборони додав, що запитував і у самого Кирила Тимошенка, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів.

"Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", - зазначив Умєров.

При цьому він запевнив, що попросив Тимошенка не займатися питанням зведення фортифікацій, у Міноборони він відповідає лише за комунікації.

"Я його попросив: "У тебе багато конкурентів, багато ненависників, не займайся цією темою. Якщо я звернуся, тоді допомагай. Поки я не звернувся - будь ласка, не треба", - уточнив міністр.

Він додав, що Тимошенко також запевнив, що не спілкується з так званим "ідеологом Великого будівництва" Юрієм Голиком, у справі, пов'язаній з яким у нього у червні проводило обшуки НАБУ.

Як повідомлялося, у березні стало відомо, що куратор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, звільнений з Офісу президента за корупційні скандали, несподівано отримав посаду радника міністра оборони Рустема Умєрова. Приблизно у той самий час Міноборони почало звітувати про замовлення будівництва фортифікацій, писало видання Наші гроші.

Нагадаємо, на початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з'ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.

Також виявилося, що Тимошенко влітку 2022 року почав використовувати новий автомобіль Porsche Taycan 2021 року вартістю близько $100 тисяч та переїхав жити в елітний особняк, який належить відомому забудовнику Ігорю Ніконову.

Разом з Тимошенком звільнили близького йому губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко.

Всі кримінальні провадження по Резніченку довгий час не мали отримали жодного розвитку. Лише у вересні 2024 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Однак суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн.