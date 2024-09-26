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Канада розглядає можливість спрямування Україні важливої та термінової підтримки, зокрема БпЛА – Трюдо
09:58 26.09.2024 |
Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої та терміново необхідної підтримки, зокрема безпілотників та навчання пілотів винищувачів, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Ми надаємо Україні 500 мільйонів доларів у вигляді нового пакету військової допомоги, про який я оголосив на саміті НАТО в липні, і розглядаємо інші напрями критично важливої та терміново необхідної підтримки, такі як безпілотники, артилерія, бронетехніка та підготовка пілотів винищувачів", - сказав Трюдо на зустрічі у форматі "Група G7+ Україна" щодо відновлення України у Нью-Йорку у середу.
Він також запевнив, що Канада підтримує постійні дипломатичні зусилля України щодо досягнення справедливого та міцного миру, зокрема, за допомогою Формули миру. Окрім цього, Канада має намір продовжувати працювати з Україною та партнерами, щоб надати всю необхідну підтримку для досягнення перемоги над російською агресією.
Також Канада продовжуватиме працювати з партнерами по G7, щоб створити механізм для виділення Україні $50 млрд у рамках програми надзвичайних кредитів для прискорення зростання доходів
За словами Трюдо, Канада продовжуватиме підтримувати бачення України щодо її відновлення та реконструкції. "З огляду на масштаб необхідних інвестицій, залучення державних та донорських коштів також буде необхідним для мобілізації значних приватних інвестицій та максимального використання наявного фінансування", - наголосив Трюдо.
Він нагадав, що з 2025 року Канада прийме головування у G7, і продовжить стежити за тим, щоб усі держави-учасниці виконували свої зобов'язання щодо підтримки України у її довгострокових потребах у самообороні, стійкості та реконструкції.
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