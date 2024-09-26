Зеленський на зустрічі з Байденом сфокусувався на питанні плану перемоги, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським колегою Джо Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сторони домовилися обговорити український план перемоги у Вашингтоні 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

В Офісі президента України зазначили, що під час зустрічі Зеленський подякував Байдену та Штатам за надану країні підтримку, яка "рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність".

"Глава Української держави ознайомив президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті. Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня", - йдеться в заяві ОП.

Крім того, Зеленський та Байден узяли участь у спеціальній зустрічі "G7+", яка присвячена питанню відбудові України. Також понад 30 країн та Євросоюз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

Під час виступу на заході Зеленський зазначив, що після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому "стати по-справжньому тривалим".

"Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення - такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", - сказав президент України.

Також було оприлюднено відео виступу Байдена та Зеленського у зустрічі у форматі "Група Семи + Україна" щодо відбудови України.



