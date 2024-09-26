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У США звинуватили Зеленського у допомозі Байдену через критику «мирного плану» Трампа
09:08 26.09.2024 |
Республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування будь-якої координації між адміністрацією Джо Байдена та президентом Володимиром Зеленським після його інтерв'ю з критичними зауваженнями на адресу кандидата у президенти Дональда Трампа.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листах голови Наглядового комітету Палати представників Джеймса Комера на ім'я генпрокурора Мерріка Гарланда, глави Пентагону Ллойда Остіна та радника президента і Білого дому Едварда Сіскела від 25 вересня.
Комітет почав розслідування з метою визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс, і якщо це було, то чи неодмінно мало місце зловживання службовими повноваженнями.
Окремо Комера насторожило інтерв'ю Зеленського The New Yorker від 22 вересня, в якому, за його словами, президент України зробив кілька критичних зауважень щодо кандидатур Трампа-Венса.
Президент Зеленський заявив, що віцепрезидент Трампа, сенатор Джей Д. Венс, "занадто радикальний", йдеться у листі. Він також висловив сумнів, що Трамп і його адміністрація не зможуть зупинити війну, незважаючи на те, що це було однією з головних передвиборчих платформ Трампа.
"Така риторика іноземного лідера, яка пролунала напередодні візиту, що фінансується американськими платниками податків, щодо політичного опонента нинішньої адміністрації, викликає серйозне занепокоєння.
Комітет розслідує будь-яку координацію або комунікацію між адміністрацією Байдена-Гарріса, офісом губернатора Пенсильванії та президентом Зеленським щодо використання або вимагання використання державної власності для отримання політичної вигоди президентською кампанією Гарріс", - йдеться у листі.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.
"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову", - розпочинається цей документ.
Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США - відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.
Варто зауважити, що відразу після початку візиту Володимира Зеленського до США відносини з керівництвом республіканської партії різко похолоднішали. Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, а спікер Джонсон натякнув на можливий зрив зустрічей у Конгресі.
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