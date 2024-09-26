Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 02:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Франція підготує та оснастить українську бригаду, - Зеленський
23:22 25.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 вересня, зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Під час переговорів лідери домовилися, що Франція підготує та оснастить одну українську бригаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Кожна наша зустріч із президентом Еммануелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя", - зазначив Зеленський.
Під час переговорів український президент розповів Макрону про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.
"Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення", - повідомив Зеленський.
Глава держави також подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Це дуже складно зробити». Магазини не можуть позначати на цінниках товари Нацкешбеку
|Уряд встановив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових
|Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція підготує та оснастить українську бригаду, - Зеленський
|Якщо Росія атакує українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, - Дуда
|Японія готова фінансувати Україну коштом заморожених активів Росії
|Порошенко відправив на фронт чергову партію техніки: автомобілі, FPV-дрони, РЕБ
|В Україні викрили підпільних брокерів забороненої Webmoney: фінансували агентуру РФ
|Прем'єрка Данії застерегла від розмов про обмін українських територій на мир
Бізнес
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram