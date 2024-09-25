Порошенко відправив на фронт чергову партію техніки: автомобілі, FPV-дрони, РЕБ

Лідер партії "Європейська солідарність", бізнесмен Петро Порошенко відправив на фронт чергову партію техніки для Збройних сил України загальною вартістю понад 30 млн грн, що містить автомобілі, FPV-дрони, детектори "Цукорок" і засоби радіоелектронної боротьби, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Сьогодні тут ви бачите детектори дронів. Ті, хто чекав "Цукорки" - час прийшов. "Мавіки", які використовуються не лише для розвідки, а і для скидів і знищують ворога. Дрони "Мольфар" і "Хантер", які названі на честь мого друга командира батальйону, героя України з позивним "Хантер" - їх ми поставили вже 35 тисяч, а закупили 40 тисяч", - розповів Порошенко.

При цьому він зазначив, що держава на 40 млрд грн бюджетних коштів закупила лише 225 тис. дронів. "Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", - сказав політик, який раніше розкритикував проєкт державного бюджету на 2025 рік і заявляв, що кошти військового збору мають бути спрямовані виключно на потреби армії.

"Дуже сподіваюся, що держава, навіть у ці непрості часи, навчиться у нас. Бо волонтери виснажуються, люди бідніють, можливості донатити скорочуються. А кількість заявок зростає, як лавина. Це означає, що держава має працювати більш ефективно", - переконаний Порошенко.



