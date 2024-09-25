Фінансові новини
- |
- 25.09.24
- |
- 20:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єрка Данії застерегла від розмов про обмін українських територій на мир
15:58 25.09.2024 |
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла західних союзників від розмов про можливу відмову України від окупованих Росією територій в обмін на мир.
Заяву данської прем'єрки наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".
Фредеріксен переконана, що Заходу необхідно чітко розуміти наміри Росії.
"Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую" і більше нічого не зробить? Я не вірю. Ми повинні підштовхнути Росію одного дня до мирних переговорів, але це має бути продиктовано бажанням Росії, щоб дійсно настав мир", - сказала вона.
Фредеріксен також зазначила, що прагне почути більше про "план перемоги" українського президента Володимира Зеленського і додала, що "ніхто з нас в Європі не просив війни".
Крім того, прем'єрка Данії підтримала заклики дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ураження цілей в глибині Росії.
"Я не думаю, що Україна зможе виграти цю війну, якщо ми не дамо їй щось більш потужне, що означає зняття обмежень і надання їй ракет дальнього радіуса дії. Звичайно, це має бути згідно з міжнародним правом, все повинно бути так, але це зрушення, яке необхідне", - зазначила вона.
Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.
Нагадаємо, в інтерв'ю The New York Times президент Чехії Петр Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.
Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
|США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP
|Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко відправив на фронт чергову партію техніки: автомобілі, FPV-дрони, РЕБ
|В Україні викрили підпільних брокерів забороненої Webmoney: фінансували агентуру РФ
|Прем'єрка Данії застерегла від розмов про обмін українських територій на мир
|У Індії немає мирного плану щодо війни в Україні, - МЗС
|Припинення вогню, переговори та утримання від санкцій: Ван Ї назвав три позиції Китаю щодо війни в Україні
|У США можуть «згоріти» $5,9 млрд на зброю Україні. Як Байден їх може врятувати
Бізнес
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram