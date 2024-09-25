Прем'єрка Данії застерегла від розмов про обмін українських територій на мир

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла західних союзників від розмов про можливу відмову України від окупованих Росією територій в обмін на мир.

Заяву данської прем'єрки наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Фредеріксен переконана, що Заходу необхідно чітко розуміти наміри Росії.

"Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую" і більше нічого не зробить? Я не вірю. Ми повинні підштовхнути Росію одного дня до мирних переговорів, але це має бути продиктовано бажанням Росії, щоб дійсно настав мир", - сказала вона.

Фредеріксен також зазначила, що прагне почути більше про "план перемоги" українського президента Володимира Зеленського і додала, що "ніхто з нас в Європі не просив війни".

Крім того, прем'єрка Данії підтримала заклики дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ураження цілей в глибині Росії.

"Я не думаю, що Україна зможе виграти цю війну, якщо ми не дамо їй щось більш потужне, що означає зняття обмежень і надання їй ракет дальнього радіуса дії. Звичайно, це має бути згідно з міжнародним правом, все повинно бути так, але це зрушення, яке необхідне", - зазначила вона.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.

Нагадаємо, в інтерв'ю The New York Times президент Чехії Петр Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".