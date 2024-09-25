Фінансові новини
- |
- 25.09.24
- |
- 20:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Індії немає мирного плану щодо війни в Україні, - МЗС
15:51 25.09.2024 |
Конфлікт між Україною і Росією не може бути вирішений військовим шляхом. Тому уряд Індії робить кроки для сприяння діалогу між сторонами.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.
Він підкреслив, що Індія веде переговори з обома сторонами, намагаючись зрозуміти, як можна прискорити мирні переговори.
"Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", - зазначив Джайшанкар.
Міністр сказав, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.
"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - сказав він, додавши, що не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.
Ці заяви прозвучали незабаром після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Ставлення Індії до війни
Індія продемонструвала зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту, беручи участь у саміті світу, проте відмова від підписання підсумкового комюніке викликала певні зауваження з боку України.
Президент Володимир Зеленський, вітаючи участь Індії, висловив надію на активнішу роль країни у мирному процесі. Він також запропонував Індії провести наступний саміт, поставивши умову приєднання до попередніх домовленостей.
Україна вважає, що Індія має потенціал стати ефективним посередником у переговорах із Росією.
За даними Politico, Київ обрав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді як ключового посередника для сприяння завершенню війни з Росією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
|США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP
|Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко відправив на фронт чергову партію техніки: автомобілі, FPV-дрони, РЕБ
|В Україні викрили підпільних брокерів забороненої Webmoney: фінансували агентуру РФ
|Прем'єрка Данії застерегла від розмов про обмін українських територій на мир
|У Індії немає мирного плану щодо війни в Україні, - МЗС
|Припинення вогню, переговори та утримання від санкцій: Ван Ї назвав три позиції Китаю щодо війни в Україні
|У США можуть «згоріти» $5,9 млрд на зброю Україні. Як Байден їх може врятувати
Бізнес
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram