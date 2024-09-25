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Припинення вогню, переговори та утримання від санкцій: Ван Ї назвав три позиції Китаю щодо війни в Україні
14:20 25.09.2024 |
Позиція Китаю щодо врегулювання війни РФ проти України продовжує полягати в тому, щоби негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів, а також утриматися від санкцій та економічного тиску проти однієї зі сторін конфлікту.
Про це заявив у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів», - заявив глава китайської дипломатії.
У цьому контексті він назвав три пропозиції КНР.
По-перше, за його словами, потрібно припинити бойові зіткнення, щоби запобігти розширенню театру воєнних дій. Тут він також звернув увагу не недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об'єктів, таких як АЕС. Але водночас, він зазначив: «Чим більше зброї спрямовують в зону бойових дій, тим складніше добитися припинення вогню». При цьому, представник Китаю не уточнив, яку саме військову допомогу він має на увазі.
По-друге, представник Китаю наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів, як «єдиного життєздатного способу» врегулювати «українську кризу» - як він назвав російську війну проти України. Інакше, за його словами, криза лише загостриться.
По-третє, за словами глави МЗС Китаю, потрібно «утриматися від перетікання кризи» на світову економіку. Він уточнив, що має на увазі необхідність утриматися від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Китайський дипломат не назвав при цьому жодної країни, однак вочевидь мав на увазі обмеження проти Росії й тих, хто її підтримує. У цьому контексті представник КНР заявив, що це загрожує стійкому розвитку - одній із цілей ООН.
Він також підкреслив, що позиція Китаю щодо ситуації в Україні залишається послідовною.
«Суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися. Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв'язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи»,- заявив Ван Ї.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в Нью-Йорку проходить засідання Ради Безпеки ООН на тему «Підтримання миру та безпеки в Україні». Участь у ньому бере, в тому числі, Президент України Володимир Зеленський.
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