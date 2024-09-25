Блінкен заявив, що для миру в Україні потрібно зупинити тих, хто «підживлює агресію Путіна»

Державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні наголосив, що співробітництво РФ із КНДР та Іраном зростає, а це несе "кровопролиття, страждання і розруху невинним українцям".

"Є два негайних і взаємопов'язаних кроки, які ми маємо зробити. По-перше, ми повинні розглянути співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає. Іран постачає Кремлю збройні безпілотники з 2022 року... Тим часом КНДР постачала в Росію ешелони зі зброєю та боєприпасами, включно з балістичними ракетами, пусковими установками і мільйонами артилерійських снарядів", - сказав Блінкен.

За його словами, підтримка Тегерана і Пхеньяна допомагає Путіну влаштовувати "кровопролиття, страждання і руїну для невинних українських чоловіків, жінок і дітей, зносити українські житлові будинки, зерносховища і порти, руйнувати українські електростанції, опалювальні та газові об'єкти, якраз коли настають морози".

Держсекретар наголосив, що ці дії Ірану, Північної Кореї та Росії "порушили численні резолюції Ради Безпеки, за які Росія голосувала і, як постійний член, несе особливу відповідальність за забезпечення їх виконання".

"І що більше Путін дає Пхеньяну і Тегерану, то більше він посилює загрози миру і безпеці не тільки в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в усьому світі", - зазначив Блінкен.

За його словами, "поки Тегеран надає Путіну безпілотники, балістичні ракети і навчання, Росія ділиться технологіями з Іраном з ядерних питань, а також космічною інформацією".

Крім того, у США заявили, що Північна Корея та Іран - не єдині, хто допомагає Росії.

"Китай, ще один постійний член цієї Ради, є провідним постачальником мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини і підтримки своєї жорстокої агресії", - сказав Блінкен.

Стосовно надання допомоги українцям, держсекретар зазначив на важливій різниці між тим, що Росія - агресор, Україна - жертва.

"Росія бореться за завоювання, Україна бореться за виживання. Якщо країни перестануть підтримувати Росію, вторгнення Путіна незабаром закінчиться. Якщо країни перестануть підтримувати Україну, Україна незабаром може закінчитися", - заявив він. Блінкен також додав, що "безпринципний мир - це пролог до нових конфліктів, до нових страждань, до нової нестабільності".

"Тому для всіх країн, які хочуть, щоб цей конфлікт закінчився, і закінчився так, щоб це було надовго, найшвидший спосіб - простий: зупиніть тих, хто заохочує і розпалює агресію Путіна, і вимагайте справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН", - сказав він.