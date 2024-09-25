Зеленський і Ердоган обговорили свободу судноплавства в Чорному морі та відновлення України

Зеленський переконаний, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам. "Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", - підкреслив президент.