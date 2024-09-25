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АНАЛІТИКА

Зеленський і Ердоган обговорили свободу судноплавства в Чорному морі та відновлення України

 

У межах робочого візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, сторони обговорили посилення торговельно-економічного співробітництва та відновлення України.

Як повідомляє пресслужба українського президента, "особливу увагу приділили активізації двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також залученню Туреччини та турецьких компаній до відновлення України".

Зазначається, що лідери двох країн детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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