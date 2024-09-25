Фінансові новини
- |
- 25.09.24
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Трампа кажуть, що не планували зустріч із Зеленським, - AP
09:20 25.09.2024 |
Колишній президент США Дональд Трамп не зустрінеться цього тижня в США з президентом Володимиром Зеленським. У команді Трампа кажуть, що взагалі не планували такої зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника передвиборчої кампанії Трампа агентству AP.
Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв часті рефрени президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, доки Київ не виграє війну.
Він згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє - роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію понад століття тому.
Також Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні.
Зустріч Трампа з Зеленським
Про заплановану зустріч Зеленського з Трампом повідомили 19 вересня в Офісі президента. Зеленський сказав, що хоче зрозуміти позицію експрезидента щодо закінчення війни.
Вчора Трамп, реагуючи на приїзд Зеленського до Нью-Йорка, назвав його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".
Зеленський про "мирний план" Трампа
Зеленський заявив в інтерв'ю New Yorker, що Трамп не розуміє всієї складності конфлікту і у своїх заявах обходить питання про те, чи хоче він, щоб Київ здобув перемогу у війні.
Він не сприймає серйозно заяви Джей Ді Венса (кандидата у віце-президенти США від республіканців) щодо "мирного плану" Трампа, але вважає, що це небезпечні сигнали.
"Його послання, схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна", - наголосив президент України.
Він додав, що не вважає озвучену концепцію мирним планом. "Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій", - зазначив Зеленський.
Пропозиції Трампа зводяться до заморожування війни та фактично до капітуляції у політичному сенсі. Докладніше про "план Трампа" та про те, чому він не влаштує Україну, - у матеріалі РБК-Україна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
|США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP
|Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Блінкен заявив, що для миру в Україні потрібно зупинити тих, хто «підживлює агресію Путіна»
|Зеленський обговорив з президентом Фінляндії спільне виробництво дронів
|Зеленський і Ердоган обговорили свободу судноплавства в Чорному морі та відновлення України
|У Трампа кажуть, що не планували зустріч із Зеленським, - AP
|Трамп заявив про плани вивести США з війни в Україні та звинуватив Європу в недостатній підтримці Києва
|Немає китайсько-бразильського статуту ООН, є єдиний статут ООН, який має об'єднувати всіх
|Зеленський в ООН: цю війну не можна заспокоїти розмовами, необхідні дії
Бізнес
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram