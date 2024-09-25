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АНАЛІТИКА

Трамп заявив про плани вивести США з війни в Україні та звинуватив Європу в недостатній підтримці Києва

 

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про необхідність Сполучених Штатів вийти з війни в Україні, засумнівавшись у можливості перемоги, а також обвинуватив Європу в недостатній підтримці Києва.

"Президент і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти витягнути... Але ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я доб'юся свого. Я домовлюся про це. Я вийду. Ми повинні вийти. Ми повинні вибратися. Ми повинні піти", - сказав Трамп під час свого виступу в Савані, штаті Джорджія, у вівторок.

Він стверджує, що США надали Україні майже $300 млрд, тоді як Європа, приблизно рівна за розміром економіки, дала "лише малу частину цієї цифри, просто малу, дуже малу частину".

"Ми переможемо. Ми переможемо. Він говорить це вже три роки. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він їде зі 100 мільярдами доларів. Я вважаю його найбільшим продавцем на Землі", - згадав Трамп у своєму виступі і президента України.

Водночас він засумнівався в перемозі. "Байден каже: ми не підемо, поки не переможемо. А що буде, якщо вони переможуть? Саме це вони й роблять - ведуть війни. Як хтось сказав мені днями, вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. Ось що вони роблять. Вони воюють. І це не дуже приємно", - заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії.

Згідно з даними Мінфіну України, США у 2022-2023 роках надали Україні $22,93 млрд на фінансування дефіциту бюджету, у 2024 році - $3,90 млрд, тоді як ЄС відповідно $27,49 млрд і $13,05 млрд. Водночас фінансування США було переважно грантовим, тоді як ЄС - кредитним, хоча й за пільговими умовами.

На початку серпня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже EUR108 млрд ($120,8 млрд).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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