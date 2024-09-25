Немає китайсько-бразильського статуту ООН, є єдиний статут ООН, який має об'єднувати всіх

Кожен пункт української Формули миру сягає своїм корінням у норми статуту ООН, немає різних версій статуту для різних частин планети, зокрема, китайсько-бразильського статуту ООН, заявив президент України Володимир Зеленський.

«У 2022 році, під час війни, коли я запропонував мирну формулу, я запропонував виконати статут ООН і зробити все, заради чого організація створювалася. Кожен пункт мирної формули сягає своїм корінням у принципи та цілі, а також норми статуту ООН. Права, які статут надає країнам, резолюції Генеральної Асамблеї, які вже були підтримані більшістю країн», - сказав Зеленський під час участі на Раді безпеки ООН.

За його словами, немає різних версій статуту ООН для різних частин планети, і немає регіональних квазі-статутів.

«Немає окремого статуту ООН для країн БРІКС або для Великої Сімки. Немає окремого статуту ООН для Росії та Ірану або китайсько-бразильського статуту ООН. Є один, єдиний статут організації об'єднаних націй, який усіх об'єднує, має об'єднувати всіх», - наголосив Зеленський.