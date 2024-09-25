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Зеленський в ООН: цю війну не можна заспокоїти розмовами, необхідні дії
09:00 25.09.2024 |
Президент Володимир Зеленський переконаний, що війну, розв'язану Росією проти України, "не можна заспокоїти розмовами". "Необхідні дії" - Росію треба примусити до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
"Ми знаємо, що дехто у світі хоче говорити з Путіним. Ми знаємо це. Зустрічатись, говорити, спілкуватись. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну й терор лише задля того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації?" - сказав президент, виступаючи на засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
Він наголосив, що з першої секунди цієї війни Росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН, вона скоює міжнародний злочин.
"Саме тому ця війна не може просто «вщухнути». Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Необхідні дії. І я вдячний усім націям, які справді допомагають у спосіб, що рятує життя наших людей", - сказав Зеленський.
Він переконаний, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам. "Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", - підкреслив президент.
Нагадаємо, днями радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що Захід не схиляє Україну до переговорів з Російською Федерацією (РФ), але періодично такі "хвилі" в іноземних ЗМІ з'являтимуться. У тому ж числі не варто розраховувати на замороження війни.
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