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У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом у США – Никифоров
23:47 24.09.2024 |
Президент Володимир Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.
Про це розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".
Никифоров зазначив, що головна мета візиту до США - передати "план перемоги" президенту Сполучених Штатів та кандидатам у президенти, а також Конгресу.
"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", - додав Никифоров.
Нагадаємо, Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.
Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.
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