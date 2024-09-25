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АНАЛІТИКА

У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом у США – Никифоров

 

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.

Про це розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Никифоров зазначив, що головна мета візиту до США - передати "план перемоги" президенту Сполучених Штатів та кандидатам у президенти, а також Конгресу.

"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", - додав Никифоров.

Нагадаємо, Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.

Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.
 

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