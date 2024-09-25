Ми не можемо втомлюватися. Байден в ООН зробив заяву про Україну

Країни Заходу не можуть втомлюватися в контексті підтримки України у захисті від російської агресії. Необхідно досягти справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН.

Американський лідер наголосив, що війна російського диктатора Володимира Путіна "зазнала невдачі" у досягненні головної мети - знищити Україну. Також глава Кремля не зміг послабити НАТО - Альянс зараз більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли, з двома новими членами, Фінляндією та Швецією. Це хороші новини. За словами Байдена, тепер Захід має зробити вибір, чи він і надалі підтримуватиме Україну, щоб допомогти їй виграти війну і зберегти свободу, або ж дозволить відновити агресію і знищити націю. "Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися. Ми не можемо відвести погляд і не відмовимося від підтримки України, поки вона не досягне справедливого та міцного миру відповідно до статуту ООН", - додав президент США.

Що передувало

Нагадаємо, цього тижня в США відбувається 79-та сесія Генасамблеї ООН, у якій беруть участь лідери низки держав.

Зокрема, до Нью-Йорка приїхав президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави також виступить на сесії Генасамблеї, але вже завтра, 25 вересня.

Також він планує зустрітися із президентом США Джо Байденом. Очікується, що Зеленський представить американському колезі план перемоги України.