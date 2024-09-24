Bloomberg: Союзники не радять чекати прориву від «плану перемоги» Зеленського

Деякі західні посадовці намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги" президента Володимира Зеленського цього тижня у США, кажучи, що не бачать у ньому прориву.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у так званому "плані перемоги" президента не було справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально.

Інший співрозмовник назвав план "списком бажань".

Принаймні один із союзників, за словами двох джерел, припустив, що настав час для нового раунду роботи з Владіміром Путіним - чи то з боку Зеленського, чи то інших країн.

Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки Росія продовжує виробництво зброї, яке може мати вплив за межами України.

Зеленський представляє свій план на полях щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН. Один із посадовців сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно уточнити, як може виглядати мир.

Зеленський заявив журналістам у п'ятницю, що цей план має на меті посилити позицію України на майбутніх дипломатичних переговорах з Росією.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив у понеділок у Нью-Йорку, що план спрямований на отримання запрошення приєднатися до НАТО, і закликав партнерів ігнорувати погрози ескалації з боку Росії.

Не маючи жодних ознак того, що Кремль планує відступити, союзники також обговорюють можливість звернутися до Путіна безпосередньо напередодні зустрічі G20 у Бразилії, запланованої на листопад, за словами одного з джерел.

Американські посадовці намагалися розвіяти надії на те, що вони схвалять прохання Києва про використання ракет США дальнього радіуса дії для ураження цілей у глибині російської території.

Нагадаємо, Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".

Крім того, Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.