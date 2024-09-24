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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
G7 обговорить надання Україні далекобійних ракет
12:30 24.09.2024 |
Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) обговорять питання надання Україні ракет дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для ураження території Росії.
Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель у кулуарах генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Hацій, передає Reuters у вівторок, 24 вересня.
До G7 входять США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія. У зустрічах також бере участь ЄС.
Шольц: Удари по РФ - несумісні з моєю позицією
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре наголосив, що не змінюватиме своєї позиції з цього питання. За його словами, німецький уряд прийняв "кілька рішень, які для мене дуже зрозумілі", зокрема про неможливість ударів по території РФ німецькою зброєю.
"Це не сумісно з моєю особистою позицією. Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", - сказав Шольц, який вже неодноразово виключав можливість надання Україні високоточної зброї дальнього радіусу дії, незалежно від рішень, прийнятих іншими союзниками по НАТО.
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