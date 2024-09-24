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АНАЛІТИКА

Дуда критикує наміри блокувати вступ України в ЄС через Волинь: Вписується в політику Путіна

 

Якщо хтось каже, що збирається заблокувати вступ України до Європейського Союзу, він тим самим вписується у політику кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Polsat News, передає "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Польський президент заявив, що не хоче створювати точки напруги між Варшавою та Києвом

"Я намагався діяти таким чином, щоб не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо...Це було нелегко, тому що між нами є складні теми.

Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської різанини", - сказав Дуда.

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"В інтересах України також знайти порозуміння з нами з усіх складних питань, у тому числі історичних. Пам'ятаймо, що українці мають дуже багато проблем, пов'язаних з минулим Другої світової війни", - додав він.

Анджея Дуду запитали про заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який зазначив, що якщо питання Волині не буде вирішене між Варшавою та Києвом, то, на його думку, Україні немає місця в Європейському Союзі.

Дуда заявив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС.

"Якщо хтось говорить у зв'язку з цим, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то тим самим він вписується в політику Владіміра Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром тих, хто зараз при владі", - зазначив президент Польщі.

"Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі і для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися", - додав він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш влітку заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС доти, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині у роки Другої світової війни.

Нещодавно стало відомо, що польське МЗС начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці - зокрема в питаннях ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Ключові теги: Польща
 

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