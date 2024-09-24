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АНАЛІТИКА

Зеленський і прем'єр-міністр Японії обговорили ситуацію в енергетиці

 

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фуміо Кішидою.

"Відновлення нашої енергетики після російських обстрілів і підготовка до зими - завдання, над якими зараз активно працюємо. Разом із прем'єр-міністром Фуміо Кішидою обговорили ситуацію в енергетиці. Дякую за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія" - написав Зеленський у телеграм-каналі в ніч на вівторок.

Президент подякував японському уряду за підтримку України від самого початку російського повномасштабного вторгнення.

Зі свого боку, Кішида запевнив, що Японія й надалі надаватиме Україні всю необхідну підтримку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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