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Президент Чехії знову закликає до «реалізму» щодо повернення Україною територій
09:06 24.09.2024 |
Чеський президент Петр Павел вважає, що Україна повинна змиритись із імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.
За словами Павела, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих Росією територій.
"Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово", - сказав президент Чехії, додавши, що цей "тимчасовий" стан може тривати роками.
На його думку, у нинішній не можна говорити про поразку України чи поразку Росії, "тому кінець (війни. - Ред.) буде десь посередині".
Павел сказав, що існує "низка прикладів" територій, які тимчасово утримуються Москвою. Він не уточнив, що має на увазі.
Зазначимо, що це послідовна позиція президента Чехії. Він уже говорив, що вважає можливим тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну.
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