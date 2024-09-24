Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Чехії знову закликає до «реалізму» щодо повернення Україною територій

 

Чеський президент Петр Павел вважає, що Україна повинна змиритись із імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

За словами Павела, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих Росією територій.

"Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово", - сказав президент Чехії, додавши, що цей "тимчасовий" стан може тривати роками.

На його думку, у нинішній не можна говорити про поразку України чи поразку Росії, "тому кінець (війни. - Ред.) буде десь посередині".

Павел сказав, що існує "низка прикладів" територій, які тимчасово утримуються Москвою. Він не уточнив, що має на увазі.

Зазначимо, що це послідовна позиція президента Чехії. Він уже говорив, що вважає можливим тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну.
Ключові теги: Чехія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1486  0,10 0,24 41,7429  0,06 0,14
EUR 45,8679  0,00 0,01 46,5914  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,02 0,04 41,3850  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес