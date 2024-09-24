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Зеленський розповів членам Конгресу США про ситуацію на фронті і «план перемоги»
09:01 24.09.2024 |
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.
На зустрічі були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.
"Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу", - сказав Зеленський.
Він детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.
Окрему увагу приділили "плану перемоги", який уже цього тижня Зеленський представить президенту Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.
"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", - додав президент.
Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відбудови. Напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.
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