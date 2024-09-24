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«Ніколи не схвалювали». Президент Ірану зробив цинічну заяву про війну РФ проти України
23:38 23.09.2024 |
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна нібито ніколи не схвалювала російську агресію проти України. Також він заперечує постачання ракет до РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву іранського лідера наводить The Guardian.
Глава іранської держави, виступаючи перед журналістами на Генасамблеї ООН, вкотре заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети Росії від початку його президентства. Але такі постачання могли бути раніше.
"Ми готові сісти за стіл з європейцями та американцями, щоб вести діалог та переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", - додав Пезешкіан.
Що передувало
Нагадаємо, на початку вересня у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Іран надав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
Вже за кілька днів такі поставки підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, окупанти на той момент використали іранські ракети протягом кількох тижнів.
На цьому тлі Вашингтон вирішив запровадити нові санкції проти Ірану, до списку потрапила найбільша авіакомпанія Ірану Iran Air.
У британській розвідці уточнювали, що росіяни отримали ракети Fath-360. Вони можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів.
Також у розвідці зазначали, що за допомогою такого озброєння Росія зможе атакувати військові та цивільні цілі поблизу лінії фронту. При цьому ракети власного виробництва ворог зможе використовувати для більш далекого радіусу.
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