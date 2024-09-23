Шольц про зняття обмежень на удари вглиб Росії: несумісно з моєю особистою позицією

Німеччина не зніматиме обмежень на українські удари в глиб території Росії. Такою є позиція уряду ФРН.

Про це перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Глава німецького уряду заявив, що його країна в контексті допомоги Україні "зосереджена на тому, що справді допомагає і що необхідно".

"Це також включає той факт, що Німеччина не зніматиме обмеження щодо дальності (ударів - ред.). Це несумісно з моєю особистою позицією", - додав Шольц.

Він також закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро. За словами канцлера, це важливо, щоб партнери з Канади, США, Великої Британії та Японії також могли зробити свій внесок.

Що передувало

Варто зауважити, що Німеччина так і не надала Україні далекобійної зброї, незважаючи на постійні заклики Києва.

Українські чиновники просили ФРН про постачання далекобійних авіаційних ракет Taurus, які можуть бити по цілях у радіусі 500 кілометрів. Але канцлер Олаф Шольц виступив проти постачання.

Зокрема, глава німецького уряду побоювався, що українські захисники нібито можуть використовувати такі ракети для завдання ударів по Москві.