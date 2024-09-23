Канада за час повномасштабного вторгнення поставила в Україну 1400 броньованих машин

Генеральний директор компанії Roshel Smart Armored Vehicles Роман Шимонов заявив, що з початку російського вторгнення поставила в Україну 1400 броньованих машин сімейства Senator.

З червня цього року було поставлено близько 300 машин Senator і, швидше за все, саме у версії, що захищає від мін. Це не лише величезний фінансовий та виробничий успіх компанії, а насамперед надійна та регулярна підтримка українських воїнів.

Закупівля автомобілів сімейства Senator для України здійснювалася коштом Канади, Чехії та США. Однак, за наявними даними, це навіть не половина автомобілів, які були відправлені Києву, тому основний, так би мовити, донор залишається невідомим.

Окрім того, сьогодні канадська компанія працює над відкриттям заводу в Україні на базі наявних там можливостей обслуговування своїх автомобілів. Не виключено, що до кінця року кількість поставлених Senator досягне 2000 одиниць.

Для тих, хто не в курсі

Senator - сімейство броньованих машин 4x4, перший варіант якого був представлений у жовтні 2018 року під час виставки AUSA у Вашингтоні. Його базою є модифіковане шасі Ford F-550. Автомобіль має високу стійкість до стрілецької зброї, посилене днище, можливість встановлення баштової системи. Привід машини забезпечує 8-циліндровий дизельний двигун з робочим об'ємом 6,7 л і потужністю 330 к.с. У варіанті колісного бронетранспортера машина може вмістити до 12 бійців, включаючи водія та командира.