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У Гаазі розпочинаються слухання по суті у справі порушення Росію Морської конвенції ООН
09:58 23.09.2024 |
Постійна палата третейського суду (ППТС) у Гаазі починає слухання по суті за позовом України від 2016 року, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС.
Вступна заява України буде виголошена у понеділок, 23 вересня 2024 року, о 10:20. Російська Федерація виголосить свою вступну заяву того ж дня о 10:40.
Україна виступить із публічним заключним словом у четвер, 3 жовтня 2024 року, о 17:40, а Російська Федерація виступить із публічним заключним словом у суботу, 5 жовтня 2024 року, о 17:40.
Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".
У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.
Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.
У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.
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