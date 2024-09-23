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АНАЛІТИКА

У Гаазі розпочинаються слухання по суті у справі порушення Росію Морської конвенції ООН

 

Постійна палата третейського суду (ППТС) у Гаазі починає слухання по суті за позовом України від 2016 року, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС.

Вступна заява України буде виголошена у понеділок, 23 вересня 2024 року, о 10:20. Російська Федерація виголосить свою вступну заяву того ж дня о 10:40.

Україна виступить із публічним заключним словом у четвер, 3 жовтня 2024 року, о 17:40, а Російська Федерація виступить із публічним заключним словом у суботу, 5 жовтня 2024 року, о 17:40.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.

Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.

У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.
Ключові теги: Росія
 

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