Сікорський про конфлікт з Зеленським: є питання

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував свою суперечку з президентом України Володимиром Зеленським, про яку раніше повідомляли польські ЗМІ.

"Ми підтримуємо Україну військово, ми підтримуємо Україну фінансово, ми підтримуємо Україну гуманітарно, але, як це буває між сусідами, іноді виникають також питання, які потрібно вирішувати, і ми про це теж говоримо", - заявив Сікорський 20 вересня журналістам, передає Onet.

"Ми потребуємо жвавіших та інтенсивніших контактів з Україною для її вступу до Європейського Союзу, і ми також сподіваємося, що Україна проявить чутливість до наших вимог", - цитує Сікорського РАР.

Напружений візит Сікорського до Києва

Днями польське видання Onet написало про нібито напружену атмосферу на переговорах під час візиту Сікорського до Києва минулого тижня.

За його даними, Зеленський звинуватив Польщу в неналежному постачанні військової техніки, небажанні збивати російські ракети та дрони, у недостатній підтримці євроінтеграції України та використанні історичних суперечок для внутрішньополітичних цілей.

У матеріалі йшлося, що аргументи Сікорського не переконали Зеленського, а польська делегація була здивована манерою спілкування українського президента.

Згодом Onet також написало, що польське МЗС розглядає варіант використати після початку піврічного головування Польщі в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля розв'язання питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

За словами джерела видання, "головною і, в принципі, єдиною вимогою" Польщі є питання Волинської трагедії. "Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - сказав співрозмовник і запевнив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.