Фінансові новини
- |
- 23.09.24
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський назвав «брехнею» цифру у 80 тис. втрат України у війні: реальна цифра набагато менша
Цифра про втрати України у війні, опублікована в The Wall street journal, є брехнею, заявив президент України Володимир Зеленський.
"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", - повідомив Зеленський журналістам у п'ятницю, 20 вересня.
17 вересня американська газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій оцінила втрати України на війні у 80 тис., РФ - приблизно 200 тис.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна очікує поставок винищувачів Mirage і веде переговори щодо Gripen і Eurofighter - Умєров
|Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель
|Міжконтинентальна ракета «Сармат», ймовірно, вибухнула в РФ на космодромі, - ЗМІ
|США готують військову допомогу Україні на $375 млн - Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сікорський про конфлікт з Зеленським: є питання
|Зеленський назвав «брехнею» цифру у 80 тис. втрат України у війні: реальна цифра набагато менша
|План реформ ООН ухвалили попри протидію Росії
|Зеленський у США відвідав завод, який виробляє снаряди для України
|Україна очікує поставок винищувачів Mirage і веде переговори щодо Gripen і Eurofighter - Умєров
|Умєров: Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів
Бізнес
|Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї