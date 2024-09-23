Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський назвав «брехнею» цифру у 80 тис. втрат України у війні: реальна цифра набагато менша

09:03 23.09.2024 |

Політика, Україна

 

Цифра про втрати України у війні, опублікована в The Wall street journal, є брехнею, заявив президент України Володимир Зеленський.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", - повідомив Зеленський журналістам у п'ятницю, 20 вересня.

17 вересня американська газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій оцінила втрати України на війні у 80 тис., РФ - приблизно 200 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9824  0,15 0,35 41,6829  0,06 0,15
EUR 45,7924  0,12 0,26 46,6194  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на 20.09.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,10 0,24 41,3700  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес