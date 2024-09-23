Зеленський: Україна б'є по Росії власним озброєнням

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна поки що успішно вражає російські арсенали виключно власним озброєнням. Відповідну заяву Зеленський зробив у суботу, 21 вересня, у вечірньому зверненні.

"Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта (...) Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб - усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї - без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу", - сказав Зеленський.

Зеленський хоче "повноцінної далекобійності" для України

Крім того, Зеленський переконаний, що Україна матиме значно кращі позиції у разі надання західними партнерами відповідного далекобійного озброєння й дозволів його застосовувати вглиб території РФ. "Якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери - ситуація загалом у війні була б значно кращою для нашої безпеки, для безпеки України", - впевнений Зеленський.

За його словами, Київ і досі переконує партнерів в необхідності надати йому засоби й можливості далекобійних ударів західним озброєнням по РФ і планує робити це й надалі. "Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки що не мають достатньої дальності", - додав він.

Зеленський хоче більше рішучості з боку партнерів

Так само Зеленський зазначив, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, зокрема й у питанні повернення безпеки. "Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання "Коли завершиться ця війна?" насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом", - наголосив Зеленський.