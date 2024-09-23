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АНАЛІТИКА

США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16, - Politico

США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16, - PoliticoСполучені Штати можуть надати Україні в наступному пакеті військової допомоги й ракети для бойових літаків F-16. Як повідомило в суботу, 21 вересня, видання Politico, що посилається на свої неназвані джерела, в Вашингтоні розглядають можливість передачі ракет типу Joint Standoff Weapon для України.

Заявлена дальність цього виду озброєння більш ніж 70 миль, тобто понад 100 кілометрів, пише видання.

Це озброєння могло б увійти в пакет допомоги вартістю 375 млн доларів США, про підготовку до передачі якого раніше писала інформагенція Reuters. Як повідомлялося, до цього пакета мають увійти зокрема боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до ЗРК та інше озброєння.

Аналітики: Не ракета, а бомба з цілою низкою переваг

Водночас профільне українське видання Defense Express уточнило у своїй спеціальній публікації, що згаданий журналістами Politico засіб ураження - "не ракета, а малопомітна високоточна плануюча бомба загальною вагою близько 500 кг". Власне, йдеться про AGM-154 JSOW. У разі висотного польоту літака, дальність ураження цього озброєння може сягати 130 км, зазначають аналітики.

Однак річ у тім, що літаки Повітряних сил ЗСУ не мають можливості застосовувати висотний політ через російські далекобійні ЗРК та перевагу росіян у винищувачах. Тож "всі плануючі бомби застосовуються українськими пілотами з режиму кабрування з маловисотного польоту", визнають у профільному виданні.

Попри це AGM-154 JSOW мають кілька важливих переваг у порівнянні з іншими плануючими бомбами. "Це більша стійкість супутникової навігації до завад РЕБ, що вкрай важливо, бо стандартні версії JSOW мають лише інерціальну та супутникову системи навігації. Також JSOW зроблена з використанням технологій малопомітності", - наголошують аналітики.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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